قبلان فرنجية: لا نخلي القارة الافريقية من الجالية اللبنانية بل نؤمن عودة من هم أكثر حاجة

أوضح سفير لبنان في جنوب أفريقيا قبلان فرنجية في حديث تلفزيوني ان "رابع طائرة من أفريقيا عادت أمس إلى لبنان ولم يتم تسجيل اي اصابة بكورونا من بين الطائرات التي عادت".
وشدد على انه "لا نريد ان نصدر الاغتراب من أفريقيا، هناك عدد كبير يريد ان يبقى هنا"، موضحا انه" نحاول ان نعيد الافراد التي انتهت تأشيراتها ومن يعاني من أمراض مزمنة". وأضاف "لا نخلي القارة الافريقية من الجالية اللبنانية بل نؤمن عودة من هو أكثر حاجة للعودة".
ولفت فرنجية، إلى "الشعب اللبناني يأكل من خيرات أفريقيا، فأموال الاغتراب جزء كبير منها تعود للمغتربين بأفريقيا".
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