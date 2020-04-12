النشرة: إلتزام بقرار حظر التجوال في مدينتي النبطية وصيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​قوى الأمن الداخلي​ نظمت عددا من الحواجز في المدينة وعلى مداخلها لتطبيق قرار ​حظر التجول​ الذي أصدره وزير الداخلية ​محمد فهمي​، مشيرا الى أنه حتى الآن فإن الإلتزام شامل، فيما سمح لسيارات النقل العمومي بالإنتقال من النبطية بإتجاه صيدا لنقل الركاب.

وفي السياق نفسه، افاد مراسل "النشرة" في صيدا أن المدينة التزمت بحظر التجوال الكامل ضمن الخطة التي اعلن عنها وزير الداخلية لكافة السيارات نهاية كل اسبوع يوم الاحد سواء اكانت ذات الارقام المفردة او المزدوجة من ليل السبت وحتى ​الساعة​ 5 من صباح يوم الاثنين على كافة الاراضي اللبنانية. ويأتي اول احد ضمن الخطة المعلنة في ظل استنفار لكافة وحدات ​قوى الامن الداخلي​ و​الاجهزة الامنية​ المعنية في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ قرار حظر التجوّل تحت طائلة تسطير ​محاضر ضبط​ مباشرة دون تهاون بحق المخالفين ويستثى من هذا القرار من له علاقة بالطب و​الصحة العامة​ والاعلاميين وسيارات الاجرة التي تحمل الارقام المفردة والمزدوجة فقط والمشاة ضمن الشوارع الداخلية في كافة المدن والبلدات اللبنانية فقط.

يذكر أنه يتم تنظيم محاضر ضبط بقيمة 50 الف ليرة لكل مخالف يتم ضبطه يقود ​سيارة​ او متجول في الشوارع الرئيسية والكورنيش البحري في جميع المناطق.