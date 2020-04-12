قائمقام المتن بحثت في تأمين مراكز للحجر الصحي للمصابين بكورونا

تواصل قائمقام المتن ​مارلين حداد​ بالتنسيق مع طبيب ​القضاء​ وسام حبشي العمل على تأمين مراكز للحجر الصحي للمصابين ب​فيروس كورونا​ أو المشتبه باصابتهم، خصوصا بعد عودة عدد من المغتربين الى المنطقة، وجددت الدعوة الى رؤساء ​البلديات​ لتأمين مراكز كل في نطاق بلديته مع تشكيل فريق طبي للاهتمام بالمحجورين ووضع خط ساخن للتبليغ عن أية حالة. وفي هذا الاطار تفقد حبشي مركزا في ​ساحل المتن​، واطلع على اوضاعه ومدى ملاءمته للحجر الصحي في حال ارتفع عدد المصابين اكثر في المنطقة.



وطلبت من البلديات "التبليغ عن أية حالة جديدة ووضع بيانات تتضمن أسماء ​العائلات المحتاجة​ والقرارات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، بهدف تكوين منصة الكترونية تؤمن الاتصال المباشر وتبادل المعلومات بينها وبين الوزارات المعنية".

كما طلبت إعلامها عن "قيام أية جهة بتوزيع ​مساعدات​ من أي نوع كانت سواء عينية أو مادية مع الافادة عن مصدر تلك المساعدات بموجب أي كتاب أو تعميم إضافة الى هوية الجهة الممولة وماهية المساعدات وهوية الأشخاص المستفيدين" .

وشددت حداد على "أهمية نشر التوعية في محيط المصاب بالفيروس مع المحافظة على الهدوء والابتعاد عن الشائعات وعدم الهلع والخوف منه، لان الوباء يمكن أن يصيب أي أحد منا أو شقيق أو صديق لنا وبالتالي لا يمكن نبذه والتصرف بسلبية تجاهه، حفاظا على كرامته الانسانية وتسهيلا لفترة عزله وحجره الصحي"، مركزة على "التضامن والعمل المشترك لتخفيف عدد ​حالات​ المصابين ب​الكورونا​ في المتن، والتشدد في التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى".