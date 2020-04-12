رابطة معلمي التعليم الأساسي: لعدم المس بمدخرات المعلمين والمتقاعدين

اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​، في بيان أن "مخاطر ​كورونا​ لا تقتصر على الوضع الصحي للناس وتهديد حياتهم، بل ثمة مخاطر جدية ناتجة عن توقف دورة ​الحياة​، والتوقف عن العمل لدى العديد من الفئات الإجتماعية وفي مقدمهم المعلمين المتعاقدين بكافة مسمياتهم، فيجب حفظ حقوقهم كاملة من دون المس بعدد ساعاتهم الأسبوعية مقابل ما يقومون به من جهد في عملية التعلم عن بُعد"، مثنية على "تجاوب المدراء والنظار والمعلمين في ​المدارس الرسمية​ في بذل أقصى الجهود والتكيف مع كل التعاميم التي تصدر عن ​وزارة التربية​ ومع متطلبات التعلم عن بُعد، بالرغم من أن هذه الوسيلة ليست البديل عن التعليم الطبيعي ولا الوسيلة لإنهاء البرامج وخاصة في التعليم الأساسي لصعوبة تأمين تواصل متساوٍ مع جميع ​الطلاب​ وبنفس المستوى"، معلنة تمسكها بإجراء ​الإمتحانات الرسمية​ وخاصة إمتحانات الشهادات الرسمية.

ولفتت الى أن "​الأزمة​ الثانية الأزمة ​المال​ية التي هي اليوم تدق أبواب اللبنانيين وتقلق راحتهم وتهدد إستقرارهم ، وبشكل خاص الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من المعلمين والإداريين والموظفين في القطاعين العام والخاص ومن المتعاقدين والمتقاعدين"، معربة عن رفضها المطلق "لأي شكل من الأشكال المساس بمدخرات المعلمين والمتقاعدين والنيل من ودائعهم المتواضعة في ​المصارف​ تحت أي حجة كانت، لأن هذه الودائع التي تشكل المصدر الوحيد لهم لسد حاجاتهم الحياتية اليومية الخاصة، مع العلم أنهم خسروا حتى الآن 70 في المئة من القدرة الشرائية لرواتبهم ومدخراتهم نتيجة ​الإنهيار الإقتصادي​ والغلاء الفاحش بعد ملامسة سعر صرف ​الدولار​ الثلاثة آلاف ليرة".

ودعت الهيئة الإداريةالمسؤولين في هذا اليوم المجيد إلى "التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر و​الفساد​ وما أكثرها إضافة لإسترداد المال العام المنهوب، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والإشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن".

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