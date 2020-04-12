ارتفاع قياسي بحصيلة الإصابات بكورونا بالامارات وعدد الوفيات وصل الى 20

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات ارتفاعا قياسيا لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 376 حالة جديدة خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في تقريرها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3736 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل أربع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، وبلغ بها إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد 20 حالة وفاة.
وتماثل 170 مريضا للشفاء من كورونا خلال يوم، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 588 شخصا.
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