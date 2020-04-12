ارتفاع قياسي بحصيلة الإصابات بكورونا بالامارات وعدد الوفيات وصل الى 20

شهدت حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" في ​الإمارات​ ارتفاعا قياسيا لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 376 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع الإماراتية في تقريرها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3736 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل أربع ​وفيات​ جديدة ناجمة عن الفيروس، وبلغ بها إجمالي عدد ​ضحايا​ الوباء في البلاد 20 حالة وفاة.

وتماثل 170 مريضا للشفاء من كورونا خلال يوم، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 588 شخصا.