50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

اعلنت ​وزارة الصحة​ ​الفلبين​ية تسجيل 50 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ و220 إصابة.

وكانت السلطات في الفلبين قد حظرت السفر على العاملين ب​القطاع الصحي​، في إطار جهود دعم نظام الرعاية الصحية في مكافحة كورونا، فيما أعلن ​البنك الدولي​ تقديم 500 مليون ​دولار​، لمساعدة السلطات على مكافحة الفيروس.

وأضافت أن "الحظر يهدف إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد البشرية لنظام الرعاية الصحية، في وقت ​حالة الطوارئ​ الوطنية".

يذكر ان رئيس الفلبين ​رودريغو دوتيرتي​ كان قد حذر الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها ​الدولة​ لاحتواء فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون ل​إطلاق النار​ عليهم إذا أثاروا المتاعب.