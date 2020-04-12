50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

اعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و220 إصابة.
وكانت السلطات في الفلبين قد حظرت السفر على العاملين بالقطاع الصحي، في إطار جهود دعم نظام الرعاية الصحية في مكافحة كورونا، فيما أعلن البنك الدولي تقديم 500 مليون دولار، لمساعدة السلطات على مكافحة الفيروس.
وأضافت أن "الحظر يهدف إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد البشرية لنظام الرعاية الصحية، في وقت حالة الطوارئ الوطنية".
يذكر ان رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي كان قد حذر الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.
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