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50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

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اعلنت ​وزارة الصحة​ ​الفلبين​ية تسجيل 50 وفاة جديدة ب​فيروس ​ و220 إصابة.

وكانت السلطات في الفلبين قد حظرت السفر على العاملين ب​القطاع الصحي​، في إطار جهود دعم نظام الرعاية الصحية في مكافحة كورونا، فيما أعلن ​البنك الدولي​ تقديم 500 مليون ​دولار​، لمساعدة السلطات على مكافحة الفيروس.

وأضافت أن "الحظر يهدف إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد البشرية لنظام الرعاية الصحية، في وقت ​حالة الطوارئ​ الوطنية".

يذكر ان رئيس الفلبين ​رودريغو دوتيرتي​ كان قد حذر الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها ​الدولة​ لاحتواء فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون ل​إطلاق النار​ عليهم إذا أثاروا المتاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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