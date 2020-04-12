القبض على شاب سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت ​الأجهزة الأمنية​ ​السعودية​ القبض على مواطن سوري، قالت إنه أساء للسعوديين عبر حسابه على مواثع التواصل الاجتماعي. واشارت صحيفة "سبق" السعودية الى إن "المواطن السوري نشر إساءات متعددة قبل أن يتجه لحذف حسابه في محاولة للتخفي"، لافتة الى أن "رجال الأمن رصدوا ما جرى، ونجحوا في تحديد هويته، والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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