مدينة هاربين شمال شرق الصين ستفرض حجرا 14 يوما بعد تسجيل حالات كورونا

افادت قناة "العربية" أن "مدينة هاربين شمال شرق الصين ستفرض حجرا لـ14 يوما بعد تسجيل حالات كورونا".

هذا وسجلت الصين 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ما يزيد مرتين عن اليوم السابق، في أعلى مستوى خلال شهر مع تسجيل رقم قياسي للحالات الواردة من الخارج.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من آذار، لمسافرين من الخارج.

وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية، ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من نيسان، أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.