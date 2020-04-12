المتحدث بإسم طالبان: سنفرج عن 20 سجينا من الحكومة الأفغانية

أعلن الناطق باسم ​طالبان​ سهيل شاهين، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن الحركة تستعد للإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة ​قندهار​ بجنوب ​أفغانستان​ من ​الحكومة​ الأفغانية.

وكانت السلطات الأفغانية أفرجت اليوم عن 100 سجين من حركة "طالبان"، وهي ثالث دفعة في إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في شباط الماضي، ومن بين بنوده إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.