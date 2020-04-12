السلطات الروسية: 2186 اصابة جديدة بفيروس كورونا بروسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الروسية عن اصابة 2186 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ب​روسيا​ خلال 24 ساعة.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، ليحصد أكثر من 95 ألف ضحية.

وفي التفاصيل، أعلنت روسيا تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة في أكبر زيادة يومية كانت تعد وشهدتها البلاد ليصل العدد لإجمالي للإصابات إلى 11917 حالة.

وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا في بيان إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس زادت 18 شخصا إلى 94 وفاة.