روحاني: مكافحة كورونا في إيران أفضل مما في اوروبا رغم العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن ظروف مكافحة كورونا في إيران أفضل مما في الدول الأوروبية على الرغم من العقوبات.

ولفت روحاني إلى أن "إيران تحارب فيروس كورونا وفيروس العقوبات في وقت واحد"، متهما الولايات المتحدة الأميركية بأنها تضاعف الضغوط بشكل كبير على إيران وتسعى لعرقلة حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي".

واشار روحانيالى اننا "تمكنا من الإفراج عن 1.6 مليار دولار من أموالنا المجمدة في لوكسمبورغ وتحريرها من قبضة الولايات المتحدة"، منوها بأن "أميركا تمارس ضغوطا لا إنسانية سيسجلها التاريخ".