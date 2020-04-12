الرئاسة التركية: سنلبي طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام

أكدت ​الرئاسة التركية​ أنها "ستلبي طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام".

هذا ولم تغادر معدات طبية تركية بيعت لإسرائيل مطار إسطنبول إلى البلاد، يوم الخميس الماضي كما كان مقرّرًا، بحسب ما ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

ووفقًا لمراسل الشؤون الخارجيّة في القناة، عراد نير، فإنّ "إسرائيل منزعجة بعد طلب الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، تحويل مساعدات مشابهة لتلك التي طلبتها إسرائيل، للسلطة الفلسطينيّة"، مشيرا الى أن"المعدات الطبيّة طلبتها "مؤسسات إسرائيليّة خاصّة، لا الحكومة الإسرائيليّة"، منها مشفى "شعاري تصيدق".

وتعتبر تركيا ثاني أكبر منتج لمعدّات الوقاية الطبيّة في العالم بعد الصّين، وبحسب الرواية الإسرائيليّة، فإنّ "المعدّات طلبتها شركات إسرائيليّة خاصّة، بموافقة الحكومة التركيّة، إلا أنه قبل نقل هذه المعدّات إلى الطائرات لنقلها إلى إسرائيل، طلب مكتب إردوغان نقل مساعدات طبية تركية، شبيهة بالتي طلبتها إسرائيل، مباشرة من تركيا إلى السلطة الفلسطينيّة".