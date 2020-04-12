طالبان تستعد للإفراج عن عشرين معتقلاً لديها

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أعلن ناطق باسم طالبان الأحد أن الحركة تستعد للإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، في خطوة تعد تقدما كبيرا، بعد إلغاء المتمردين اجتماعات في هذا الشأن مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال سهيل شاهين الناطق باسم الحركة في تغريدة على تويتر "اليوم ستفرج إمارة أفغانستان الإسلامية عن عشرين سجينا لإدارة كابول".