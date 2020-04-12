ولي العهد السعودي يبحث "استقرار أسواق الطاقة" مع بوتن

وجرى التأكيد خلال الاتصال على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أعلنت الجمعة، أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك، تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو، قدره 10 ملايين برميل يوميا.
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وقالت المنظمة في بيان، إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة المكسيك ليدخل حيز التنفيذ.
وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره 6 ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.
وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة، بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب من جراء تداعيات فيروس كورونا.
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