شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة الحوافز للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزايا تحفيزية وتشجيعية عديدة منحها القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، للموظف ومنها استحقاق من يحصل مؤهل أعلي أثناء الخدمة وصولاً لدرجة الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه وما يعدلهما علي حافز تمييز علمي.

وحسب المادة (29) من القانون رقم 81 لسنه 2016 يستحق الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثنا الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل علي دبلومة مدتها سنتان دراستان علي الأقل أو علي درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنه دراسية علي الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسب 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

25 جنيها شهريا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل علي مؤهل عال.

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75 جنيها شهرياً لمن يحصل علي دبولمة مدتها سنتان دراسيتان علي الأقل,

100 جنيه شهرياً لمن يحصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية علي الأقل.

200 جنية شهريا لمن يحصل علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ووفقا لذات المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، علي ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عند ذات المستوي العلمي.