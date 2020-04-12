خالية من كورونا.. 4 إجراءات ساعدت الوادي الجديد على مواجهة الفيروس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تكثف جميع الأجهزة المعنية من جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحيلولة دون انتشاره، وذلك بعد ظهور حالات مصابة في جميع المحافظات باستثناء شمال سيناء والوادي الجديد.

ورصد "الخليج 365" 4 إجراءات نفذتها المحافظة بالتعاون مع الأهالي لمنع دخول المرض إلى الوادي الجديد، وساعدت على بقائها خالية من ظهور أي إصابات بفيروس كورونا تمثلت:

1- كمائن تعقيم جبرية ونقاط طبية بالمنافذ الحدودية:

نفذت مديرية الشئون الصحية كمائن إجبارية على كافة مداخل ومنافذ المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

فيما نفذت مديرية الطب البيطري كمائن تعقيم جبرية لجميع السيارات والمركبات الوافدة للمحافظة من خلال أجهزة تعقيم ورش مواد مطهرة لهذه المركبات في المنافذ والمداخل الحدودية وهي طرق "الخارجة – أسيوط"، "الفرافرة – ديروط"، "باريس- الأقصر".

2- مبادرات أهلية تطوعية.. والشباب يتصدرون:

مبادرات أهلية ولجان تطوعية شكلها أهالي الوادي الجديد على هامش أزمة فيروس كورونا، وعقب فرض الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس، كان لشباب القرى الصغيرة والبعيدة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة الحضور الأقوى في الأزمة، وفي قرية "أسمنت" بدأ عدد من المتطوعين الشباب من أهالي القرية وأصحاب المعدات الزراعية بتخصيص أسبوع كامل لتطهير وتعقيم القرية، وذلك بهدف التخفيف عن الأهالي والأجهزة التنفيذية، ونزع حالة الخوف التي انتابت العديد من المواطنين.

كما تبرع عدد كبير من المواطنين بكميات من الكلور والمطهرات، فيما قام أصحاب المعدات الزراعية بتوفير مواتير رش المبيدات الخاصة بهم، والتي استغلها المتطوعون لتعقيم قريتهم ومنازلهم بالكامل، بالإضافة إلى المساجد والمدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وغير القادرين على عدم الخروج من منازلهم لتجنب إصابتهم خاصة أنهم الفئة الأكبر عرضة للإصابة لهذا المرض.

كما شكل أهالي قرية بولاق بمركز الخارجة لجان تطوعية من شباب القرية لتعقيم سيارات النقل والأجرة التي تمر على الطرق السريعة التي تقع بجانب قريتهم، بالإضافة إلى تنظيم حركة البيع والشراء في الأسواق والأماكن التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين، كما قام بعض المتطوعين بالتنسيق مع مديرية الصحة بتوزيع كمامات ومطهرات على منازل المواطنين.

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ولم يختلف الأمر كثيرًا لدى أهالي واحة الفرافرة، حيث قام عدد من المتطوعين فور الإعلان عن الأزمة التي تمر بها البلاد بتشكيل لجان تعمل على مدار 24 ساعة تولت مهمة تعقيم المساجد والمنشآت والمدارس، بالإضافة إلى رش منازل المواطنين وسيارات النقل والأجرة، فيما قام البعض الآخر بتوفير "كراسي بلاستيك" ومظلات قماش أمام ماكينات صرف النقود لمنع تزاحم المواطنين عليها وتنظيم حركة صرف المرتبات وسحب الأموال.

كما وفر عدد من المتطوعين بتوفير مناديل ورقية وقفازات بلاستيك أمام الماكينات، فيما تولى عدد من المتطوعين عملية رش وتعقيم كل ماكينة عقب إجراء أي عملية سحب منها، كما شارك عدد من شباب واحة الفرافرة رجال الأمن في الأمكنة والمنافذ الحدودية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى في تنظيم حركة مرور السيارات وعمليات التعقيم وتوزيع ملصقات ورقية لتوعية السائقين والمسافرين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

فيما تبرع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الزراعية بمجموعة كبيرة من المطهرات وأدوات التعقيم للوحدات الصحية والوحدات البيطرية التي تتولى عمليات الرش والتعقيم، وكان لعدد من الجمعيات الأهلية دور كبير في العديد من القرى والتي قام عدد منها بتوفير عمل بديل للعاملين في الكافيهات والمقاهي والأندية والذين فقدوا عملهم بعد إعلان محافظ الوادي الجديد عن إغلاقها ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

كما نفذ حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد عدة فرق تعقيم وتطهير لتعقيم القرى والمنازل والمنشآت العامة والخاصة.

3- إجراءات التعقيم والتطهير للشوارع وأمان التجمعات والمنازل والمصالح الحكومية:

نفذت محافظة الوادي الجديد، حملات مكثفة ليلًا ونهارًا لتعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والمصالح الحكومية والنازل والقرى والشوارع وأماكن تجمعات المواطنين، وماكينات الصرف الآلي تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمثلت فرق التعقيم والتطهير في عدة هيئات هي الطب البيطري والزراعة ومكافحة الجراد، والوحدات المحلية للمراكز الإدارية الخمسة.

4- رفع درجة الوعي بين المواطنين ونشر طرق الوقاية من الفيروس:

دشنت مديرية الصحة حملة توعية مكثفة بالتعاون مع عدة جهات وعبر صفحتها الرسمية علي "فيسبوك" وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، من خلال نشر فيديوهات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس، بالإضافة لإذاعة وبث 45 تنويهًا إذاعيًا من خلال موجات إذاعة الوادي الجديد الإقليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

كما أطلقت مبادرة (المواطن يسأل والصحة تجيب) للرد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا وذلك عن الطريق الصفحة الرسمية للتثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد من خلال إدخال خدمة "واتس آب" لمزيد من الخصوصية وللتواصل بالغرفة الوقائية بالمديرية 0922929038 ، غرفة الطوارئ (الرعاية العاجلة) 0922936467.