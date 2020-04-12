فض تجمع لحفل خطوبة في حديقة المنتزه ببورسعيد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جرى فض تجمع في حديقة المنتزه لإقامة حفل خطوبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار "بكري"، في بيان إعلامي، إلى أنه جرى رصد تجمع لمجموعة من المواطنين لإتمام خطوبة في حديقة المنتزه، فتوجهت الإدارات المعنية بالحي بالتنسيق مع قسم شرطة المناخ إلى الحديقة، وجرى فض التجمع.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى توعية المتجمعين بخطورة هذه التجمعات التي تؤدى إلى سرعة انتشار الفيروس في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بجهود مكثفة لمنع التكدس والتجمعات، حفاظا على صحة المواطنين.