مصرع طالب دهسه جرار زراعي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
لقي طالب مصرعه؛ اليوم الأحد؛ في حادث مروري دائرة قسم شرطة طهطا؛ شمالي محافظة سوهاج.
تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "كيرلس. ر" ١٢ عامًا، طالب، ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة القسم جثة هامدة.
وأشارت التحريات إلى أنه أثناء عبور المذكور الطريق في محل إقامته صدمه جرار زراعي قيادة "طلعت. س" ٤٨ عامًا، سائق؛ ما أدى لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.
وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ والبطن.
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