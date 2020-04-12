صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10324 نقطة، في أول جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية التعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.24% إلى مستوى 10322 نقطة.