ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 5038 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كراتشي- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5038، الأحد، بعد تأكيد تسجيل حالات إصابة جديدة في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وأصيب 18 شخصا، من بينهم أطباء وموظفون طبيون بالفيروس، طبقا لما أعلنته مستشفى نيشتار اليوم.

ومن جهة أخرى، اعتقلت السلطات في إقليم السند 273 شخصا بسبب انتهاك الإغلاق الكامل وسجلت قضايا ضد 99 مشتبها بهم.

Advertisements

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 5300 شخص حتى الآن بسبب انتهاك أوامر الإغلاق الكامل في العاصمة، بينما سجلت 1716 قضية ضد المنتهكين حتى الآن

وكانت السلطات الباكستانية قررت إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها في إطار إجراءات الغلق الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي تتوقع فيه الدولة تراجع صادراتها خلال الشهرين المقبلين بنسبة 50% سنويا.

يأتي ذلك فيما يعتزم صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف دفعة مساعدات إضافية لباكستان بقيمة 4ر1 مليار دولار .