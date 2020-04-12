رئاسة الحرمين تدعو المواطنين والمقيمين بالسعودية للسمع والطاعة

دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقاصدي الحرمين الشريفين إلى الامتثال للتوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية .

وأهابت الرئاسة الجميع بعدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق، وينشر اليأس في نفوس الناس بسبب تداول الأخبار غير الصحيحة ومن غير مصادرها الرسمية والمتخصصة .



وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتفاف حول القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسمع والطاعة والامتثال بما يصدر من توجيهات .



كما أهابت الرئاسة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بأخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي

أوصت بها الجهات الصحية والأمنية المعنية بعين الاعتبار، وعدم الإخلال بتعليماتهم أو التهاون بها لما قد تسببه من كارثة - لا سمح الله - .

وأكدت الرئاسة العامةأن الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة يحمي - بإذن الله تعالى - جميع أفراد المجتمع من هذه الجائحة ويعجل بزوالها بأقل ضرر ممكن .

وتسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل .

