اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"التعب" جراء مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنه أكد عزم حكومته على عدم الاستسلام وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب زيلينسكي في "إنستغرام" أمس السبت: "كثيرا ما تكتبون أنه تظهر علينا سمات التعب. أظن أن سبب ذلك أننا تعبا فعلا.. لكننا لسنامكسورين.. كفاحنا ضد فيروس كورونا مستمر".
واستعرض زيلينسكي الإجراءات التي تتخذها حكومته للتصدى للوباء، مشيرا إلى إرسال طائرات إلى الصين وكوريا الجنوبية لجلب "كل ما يلزم"، إضافة إلى العمل على زيادة إنتاج كمامات الوجه والبدلات الواقية محليا.
وتابع: "سنتغلب على كل شيء. وأتطلع بفارغ الصبر إلى يوم يتضمن فيه خطابي بشأن كورنا جملة واحدة فقط وهي – لا إصابات ووفيات في أوكرانيا".
وفي وقت سابق تحدث وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران عن نقص في المواد الواقية من الفيروس لدى أفراد القوات المسلحة والأطباء العسكريين.
وحسب آخر بيانات رسمية، فإن حصاد كورونا في البلاد بلغ 2511 إصابة و73 وفاة و79 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أوكرانيا عن محنة كورونا: تعبنا لكن لن نستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.