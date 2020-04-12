إندونيسيا تأمر بفرض قيود على وسائل النقل قبل شهر رمضان

قالت الحكومة الإندونيسية يوم الأحد إن إندونيسيا فرضت قيودا على وسائل النقل العام قبل النزوح السنوي إلى القرى في نهاية شهر رمضان في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مساقط رؤوسهم في نهاية شهر

رمضان الذي يحل أواخر الشهر الجاري ولكن خبراء الصحة حذروا من حدوث زيادة في عدد حالات‭‭ ‬‬الإصابة بكورونا.

ولن يسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشغل نصف مقاعدها فقط بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي

سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.

وتعد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.

وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل التي فرضتها الدول المجاورة لها.