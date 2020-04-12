الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من كورونا

أعلن الشيخ الدكتور باسل الصبح وزير الصحة الكويتي، شفاء 9 حالات من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 142حالة.

وإشارت مصادر صحفية كويتية الى وفاة مواطن كويتي آخر في العقد الخامس من العمر في لندن إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت القبس أن المواطن الكويتي كان مبتعثاً للعلاج في الخارج من مرض عضال، وأصيب بالفيروس

في أحد مستشفيات لندن، وبعد أن وافته المنية وافقت عائلته على دفن جثمانه في لندن.. وكانت الكويت ثد أعلنت أمس في آخر إحصائية لها، عن تسجيل أعلى معدل للمصابين بفيروس كورونا ب ١٦١ حالة جديدة، ليرتفع عدد مصابي كورونا في الكويت الى ١١٥٤ حالة . من ناحية أخرى أكد الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متاخرة من مساء أمس، أنه لا يوجد قرار بالحظر الكلي الى الآن، وكل ما تقوم به الجهات الحكومية هو وضع الخطط والترتيبات والاستعدادات اللازمة، في حال استدعت التطورات الي تطبيق الحظر الكلي ، كما أن كل ما يتم تداوله بشأن الحظر الكلي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.