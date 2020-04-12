ألمانيا ..2821 إصابة جديدة بكورونا و129 وفاة

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة وفقا لموقع

روسيا اليوم.

وأوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم أمس السبت وبلغت

4133 حالة، ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ129 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.