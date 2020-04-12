دراسة تكشف عن دواء يحقق نتائج إيجابية مع مرضى كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم.
ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأميركية المتخصصة في صناعة الأدوية ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"، فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة
ووفق نتائج الدراسة فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنا لدى 36 مريضا، في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.
وبحسب ما نقل موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن الأطباء الذين شاركوا في التجربة تمكنوا عقب استخدام الدواء من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضا.
وتوصل القائمون على التجربة أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضا شديدة، في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت بالإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.
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