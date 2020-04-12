جونسون يشكر الطاقم الطبي: مدين لكم بحياتي

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بما قام به الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، وعبّر عن "عجزه" على شكرهم للرعاية التي أولوه إياها، قائلا إنه مدين لهم بحياته وفقا لموقع "سكاي نيوز".
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وقال بوريس جونسون بعد الرعاية "النموذجية" التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية"، مضيفا "أنا مدين لهم بحياتي".
وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، السبت، ليلتهالسابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية ، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.
وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى
وفي وقت سابق من السبت، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون، البالغ من العمر 55 عاما، يحرز "تقدما جيدا جدا" في عملية شفائه بعد نقله من العناية المركزة، وأنه كان يلعب الألعاب ويشاهد الأفلام من سريره في المستشفى، وفقا لما ذكره موقع شبكة "سكاي نيوز".
وأشارت تقارير إلى أنه منذ خروجه من العناية المركزة، تمكن رئيس الوزراء من القيام بنزهات قصيرة بين فترات الراحة أثناء معالجته في جناح الحالات العادية.
جدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات تتعلق بتوقيت مغادرة جونسون للمستشفى.
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