الأردن يعلن انتهاء حظر التجوال الشامل

أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. Advertisements ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

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