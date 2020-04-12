كورونا في المجتمع العربي: 33 إصابة في أم الفحم و31 بجسر الزرقاء و23 بدبورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم ارتفع إلى 33 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 31 إصابة.

كما تبين من المعطيات المحتلنة ارتفاعا بالإصابات في عدد من البلدات العربية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.

332 مصابا عربيا بالكورونا وأم الفحم الأولى من حيث الإصابات

وأعلنت الهيئة العربية للطوارئ، المرجعية المهنية التي تعنى بالأحداث والمخاطر والكوارث والأزمات التي تعصف بمجتمعنا العربي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية بلغ لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأحد، 332 مصابا بزيادة 20 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ6.5%.

وبلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 16,275 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ 970 فحصا وبزيادة بنسبة 6.5%..

وذكرت الهيئة أن هذه المعطيات لا تشمل المدن المختلطة.

وتحتل أم الفحم اليوم المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين لتبلغ 33 مع ارتفاع بخمس حالات جديدة في اليوم الأخير ولتبلغ نسبة الارتفاع في أم الفحم 17.8%، وتأتي جسر الزرقاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين لتبلغ 31 دون ارتفاع في عدد الحالات، تليها دبورية بـ23 بزيادة إصابة واحدة في اليوم الأخير، ومن ثم باقة الغربية بـ18 مصابا، تليها جت المثلث وطمرة بـ16 في كل منها.

أما من حيث كثافة التفشي فتأتي دبورية في المكان الأول بمعدل 220 مصاب لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء بـ210، ومن ثم الشبلي أم الغنم بمعدل 157، ومن ثم جت المثلث بـ134 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وتبلغ نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي 24.2 مع زيادة إصابتين في المعدل لكل 100 ألف نسمة، وبلغ معدل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي 187 فحصا لكل 100 ألف مواطن.

ومما يذكر أن نسبة الفحوصات في المجتمع العربي في التجمعات 5,000 فأكثر قد بلغت 9.8% من مجمل الفحوصات في إسرائيل في مثل تلك التجمعات.

وفي أعقاب تفشي جائحة "كوفيد 19" (الكورونا)، تشكّلت الهيئة العربيّة للطوارئ، لتكون مرجعيّة مهنيّة موحّدة ولتعمل على بناء خطة عمل موحّدة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ، ولتقوم مهام أساسيّة، منها تقوم بالعمل على التنسيق بين الأطر الفاعلة في الحقل.

كما تعنى الهيئة بتنشيط مجال المرافعة والمطالب، تعزيز التكافل الاجتماعي والمساعدات الإنسانية.

وتشدد الهيئة من خلال الأطر الفاعلة على المساهمة في رفع الوعي المجتمع من خلال وسائل الاعلام والحملات في صفحة الهيئة العربية للطوارئ.

كذلك تقوم كوادر الهيئة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة والمتعلقة بالطوارئ بالعمل ما بين السلطات المحلية العربية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لبيان وزارة الصحة:

تل أبيب ويافا (مختلطة) 456

حيفا (مختلطة) 134

اللد (مختلطة) 64

الرملة (مختلطة) 58

أم الفحم 33

كرميئيل (مختلطة) 30

جسر الزرقاء 31

نوف هجليل (مختلطة) 27

دبورية 23

باقة الغربية 18

عكا (مختلطة) 17

طمرة 16

جت 16

رهط 14

الناصرة 10

الطيبة 10

دير حنا 10

الشبلي أم الغنم 10

معالوت وترشيحا (مختلطة) 10

الطيبة 9

كفر قاسم 9

المغار 7

كسيفة 7

سخنين 6

إكسال 6

كفر قرع 6

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طلعة عارة 6

دير الأسد 6

بير الكسور 5

عيلبون 5

جلجولية 5

الطيرة 4

شفاعمرو 4

نحف 4

زيمر 3

عين ماهل 3

يافة الناصرة 3

صندلة 3

بسمة 3

عرعرة 2

الفريديس 2

بقعاثا (الجولان) 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

جولس 2

كفر كنا 2

حرفيش 2

كفر ياسيف 2

البعينة نجيدات 2

البقيعة 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

طوبا الزنغرية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

عرعرة النقب 1

عسفيا 1

عرابة 1

قلنسوة 1

الناعورة 1

تل السبع 1

وادي الحمام 1.

تغريم صاحب مقهى في أم الفحم

وقالت بلدية أم الفحم، اليوم، إن "عدد المصابين في المدينة وفق المعطيات الرسمية لوزارة الصحة حتى اليوم هو 32 شخصا (بيان الوزارة بالعربية 33 مصابا) بينهم طلاب جامعات عادوا من الخارج، عمال في شبكة تغذية كبيرة في مركز البلاد، عدوى داخل العائلة وطفل. عدد الأشخاص الذين أجروا الفحص حتى اليوم هو 972 وعدد الأشخاص الرسمي الموجودين في الحجر الصحي المنزلي هو 70 شخصا".

وأضافت أنه "مساء أمس، السبت، أصدرت شرطة البلدية مخالفة لمقهى يعمل في المدينة بغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، بعد أن تم تحذير صاحب المقهى سابقاً".

وأوضحت البلدية أن "فحوصات نجمة داود الحمراء، اليوم الأحد، في مدينة باقة الغربية ستكون المحطة في شارع الصراط من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة السابعة مساء. وفحوصات نجمة داود، اليوم، في قرية جت ستكون بالقرب من مسجد البيان من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء".