ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند وكوريا الجنوبية

الأحد 12 أبريل 2020

يواصل فيروس كورونا اجتياح دول العالم وإسقاط المزيد من الضحايا، وسط محاولات الحكومات المستميتة لكبح جماحه بمختلف الطرق، ومضاعفة جهودها للسيطرة عليه.



في تايلاند، أعلنت الحكومة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، الأحد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2551، إضافة إلى 3 وفيات أخرى تضاف إلى 35 سابقة.

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن رجلين تايلانديين بعمر 74 و44 عاما وامرأة عمرها 65 عاما توفوا.

بينما سجلت كوريا الجنوبية، الأحد، 32 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و512 شخصا.

وتسعى الحكومة الكورية لتطويق الفيروس الوبائي بإجراءات صارمة، كان آخرها إعلان السلطات الصحية إخضاع الوافدين من الولايات المتحدة لفحوص كورونا في غضون 3 أيام من العزل الذاتي.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز مكافحة الأمراض قوله: "تتزايد الحالات المؤكدة التي تأتي من الولايات المتحدة باستمرار، ما يدعو إلى تعزيز الحجر الصحي ضد الفيروس بدءا من الإثنين".

وأظهرت بيانات المركز أن 343 أو 37.6% من إجمالي 912 حالة مستوردة جاءت من الولايات المتحدة، لكن في الأسبوعين الماضيين، قفزت النسبة إلى 49.7%.

ومنذ 27 مارس/آذار، يواجه جميع الوافدين من الولايات المتحدة إجراءات مشددة للحجر الصحي، حيث تواجه كوريا الجنوبية ارتفاعا في حالات الإصابة المستوردة بالفيروس.

وأعلن المركز الكوري الجنوبي أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير/شباط، والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وقالت "يونهاب": "السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج."

وأضاف أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.