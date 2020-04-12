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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكندية تفتح تحقيقا أمنيا حول وفاة 31 شخصا في دار مسنين والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
فتحت السلطات الكندية، السبت، تحقيقا أمنيا حول وفاة 31 شخصا في دار مسنين منذ 13 مارس/آذار، وسط تخمينات بأن سبب وفاة بعضهم فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال رئيس حكومة إقليم كيبك الكندي فرنسوا لوجو: "أرى أن طريقة معاملتنا لشيوخنا في كيبك غير مقبولة، وأعتبر أن هناك إهمالا جسيما في هذه المؤسسة الخاصة".
وتوفي 31 من إجمالي 150 مقيما في دار المسنين، وفي حين نسب سبب وفاة 5 منهم إلى فيروس كورونا، لم يكشف بعد عن سبب وفاة البقية.
وأضاف لوجو: "السلطات الصحية اكتشفت عند زيارتها للمؤسسة مشاكل كبيرة، فضلا عن هجر جزء كبير من الطاقم العامل للمركز".
وحتى السبت، سجل إقليم كيبك 12292 إصابة و289 وفاة بـ"كوفيد-19"، أي بزيادة 48 وفاة عن الجمعة.
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