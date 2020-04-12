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السلطات الكندية تفتح تحقيقا أمنيا حول وفاة 31 شخصا في دار مسنين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

فتحت السلطات الكندية، السبت، تحقيقا أمنيا حول وفاة 31 شخصا في دار مسنين منذ 13 مارس/آذار، وسط تخمينات بأن سبب وفاة بعضهم فيروس (كوفيد-19).

 

وقال رئيس حكومة إقليم كيبك الكندي فرنسوا لوجو: "أرى أن طريقة معاملتنا لشيوخنا في كيبك غير مقبولة، وأعتبر أن هناك إهمالا جسيما في هذه المؤسسة الخاصة". 

 

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وتوفي 31 من إجمالي 150 مقيما في دار المسنين، وفي حين نسب سبب وفاة 5 منهم إلى فيروس كورونا، لم يكشف بعد عن سبب وفاة البقية.

 

وأضاف لوجو: "السلطات الصحية اكتشفت عند زيارتها للمؤسسة مشاكل كبيرة، فضلا عن هجر جزء كبير من الطاقم العامل للمركز".

 

وحتى السبت، سجل إقليم كيبك 12292 إصابة و289 وفاة بـ"كوفيد-19"، أي بزيادة 48 وفاة عن الجمعة.

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