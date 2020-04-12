إصابة شرطيين في إطلاق نار وسط إسطنبول‎

الأحد 12 أبريل 2020

أصيب ضابطا شرطة في هجوم نفذه مسلح في منطقة "بك أوغلو" وسط مدينة إسطنبول التركية، في وقت متأخر ليل السبت.



وذكرت صحيفة "صباح" الحكومية أن إطلاق نار نفذه مسلح مجهول على دورية شرطة في أحد شوارع "بك أوغلو"، أسفر عن إصابة شرطيين بجروح.

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وأوضحت الصحيفة أن أفراد الدورية ردوا على الفور على مصادر إطلاق النيران، وتمكنوا من إلقاء القبض على المهاجم الذي أصيب في الحادث.

ووفق الصحيفة تم نقل الشرطيين والمهاجم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقا لتحديد هوية المهاجم، ودوافعه للهجوم.

وجاء الهجوم في وقت تشهد فيه إسطنبول و30 ولاية أخرى حظرا كاملا للتجوال، كان قد فرض مساء الجمعة، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).