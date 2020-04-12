شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: الإنسان الذي ارتاد الفضاء قادر على تخطي كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإنسان الذي استطاع ارتياد الفضاء قادر على تخطي أزمة «كورونا» والخروج منها بحول الله أكثر تصميماً وإرادة ومعرفة.

Advertisements وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في «اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء» نفتخر في دولة الإمارات بكوننا جزءاً من هذا المشروع العلمي والحضاري، وطموح زايد مستمر لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، إن الإنسان الذي استطاع ارتياد الفضاء قادر على تخطي أزمة كورونا والخروج منها بحول الله أكثر تصميماً وإرادة ومعرفة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: الإنسان الذي ارتاد الفضاء قادر على تخطي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.