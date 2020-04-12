شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ طفيف في وفيات كورونا بأمريكا والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 سجّلت الولايات المتحدة مساء أمس السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وهو ما يُمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

Advertisements ففي اليوم السابق، كانت الولايات المتحدة سجّلت 2.108 حالات وفاة جرّاء الفيروس، وفقًا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

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