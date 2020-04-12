شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الأحد، 12/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 599 شراء 600.5 بيع السعودي 158 شراء Advertisements 158.2 بيع عدن 666 شراء 669 بيع السعودي 175.1 شراء 175.5 بيع

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