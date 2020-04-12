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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبي مشيداً بفرق العمل الوطنية: أنتم كالرمح في معركة كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي، مع عدد من قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، بالدور الكبير الذي تقوم به، بعدما اطلع من الفرق على سير العمل في الميدان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الحالية.
واطمأن بن زايد عليهم وطمأنهم على صحته ووالدته، وتوجه إلى الفرق بالسؤال: «لديكم مطالب نقوم بها لنكون معكم في إدارة هذه المعركة؟»، ليجيبوا: «وقوفك بجوارنا والسؤال عنا بحد ذاته دعم كبير».
وأوصى سموه الفرق بكبار السن والاهتمام بهم، مؤكداً أننا لا نريد أن نضيع أحداً منهم.
وقال «أبارك لكم المجهود الجبَّار والنتائج الطيبة التي حققتها فرق العمل»، مشيداً بالدور الذي تقوم به الفرق في أصعب الظروف «وهم واقفون مثل الرمح».
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