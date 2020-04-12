شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 22 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 12/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية استهدفت بـ22 غارة جوية مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي مدغل ومجزر بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديريتين. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي

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