شكرا لقرائتكم خبر عن إفشال هجوم عسكري حوثي واسع شمال محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 فشلت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، الأحد 12 أبريل 2020م، هجوماً واسعاً شنّته مليشيات الحوثي على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء (وسط البلاد).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش كسروا اليوم هجمات شنّتها المليشيات الحوثية على مواقع الجيش في جبهات ناطع والملاجم وقانية. Advertisements وتابع المصدر إن المليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال صد الهجمات الحوثية الفاشلة. ولفت إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى قصف مواقع الجيش والقرى السكنية بشكل عشوائي في منطقة قانية بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة التي أعلن عنها التحالف العربي وشنها هجمات في مختلف جبهات القتال ضمن محاولاتها لاستغلال وقف إطلاق النار من الجانب الحكومي

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