شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 9 حالات من المصابين بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) . وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 142 حالةً.

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