شكرا لقرائتكم خبر عن 33 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأحد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات 2551 حالة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تاويسليب فيسانويوثن المتحدث باسم المركز الحكومي لمتابعة وضع فيروس كورونا القول إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 38 حالة. ويمثل عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تراجعا مقارنة بأمس عندما تم تسجيل 45 حالة، كما أنه اليوم الخامس على التوالي الذي يسجل تراجعا في عدد الحالات المصابة منذ تسجيل 111 حالة إصابة جديدة في الثامن من أبريل الجاري

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