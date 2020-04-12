ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا لـ831.. والإصابات 24900

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا، السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع عن 805 وفيات، الجمعة.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 24900 من 24308.

وكانت الحكومة السويسرية قررت، الأربعاء، تمديد العمل بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوع آخر، وتخفيف هذه التدابير بحرص وتدريجيا، ومن المنتظر أن يتم البت في مراحل التخفيف الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة إن وتيرة انتشار وباء كورونا في البلاد قد تراجعت على نحو ملحوظ خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ تدابير مكافحة الفيروس بشكل جيد، وأنها أظهرت تأثيرا.