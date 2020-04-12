البابا فرنسيس يدعو للتمسك بـ"الأمل" في وجه كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال قداس ليلة الفصح، إلى التمسك بالأمل حتى "في أحلك الأوقات"، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وخيمت أجواء كورونا على كاتدرائية القديس بطرس بروما، حيث ألقى البابا عظة عشية عيد الفصح فيها وهي شبه خالية.

وركز البابا فرنسيس على أن "الظلمة والموت لن ينتصرا، وأن هذا العيد يُشكّل إعلان انتصار".

وأضاف "كل شيء سيكون على ما يرام، نقولها بإصرار في هذه الأسابيع، متمسكين بجمال إنسانيتنا".

وتابع "مع مرور الأيام وتزايد المخاوف فإن أكبر الآمال قد يتبخر.. لكن يتوجب علينا أن يكون لدينا أمل على الرغم من الأيام الحزينة".

وسمح لعدد قليل فقط من القساوسة وعامة الناس الحضور للكنيسة، التي يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من الزوار داخلها وجلسوا جميعا متباعدين.

وكان البابا فرنسيس ضم صوته مؤخرا إلى نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات، بهدف حماية المدنيين من فيروس كورونا المستجد.

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وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي "إخواني وأخواتي الأعزاء، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة نداء من أجل وقف فوري وشامل لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم، بسبب الأزمة الراهنة الناتجة من كوفيد-19 الذي لا يعرف حدودا".

وأضاف البابا فرنسيس متحدثا عبر الفيديو من مكتبته الخاصة وليس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس "أضم صوتي إلى جميع من وجهوا هذا النداء، وأدعو الجميع إلى التزامه عبر وقف أي شكل من أشكال الأعمال الحربية، مع تسهيل إقامة ممرات للمساعدة الإنسانية والانفتاح نحو الدبلوماسية، وإبداء اهتمام بمن يعانون وضعا بالغ الهشاشة".

ووجه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، الإثنين، دعوة "إلى وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء العالم" بغرض حماية المدنيين من فيروس كورونا المستجد.

كذلك، أعرب البابا فرنسيس عن أمله في "أن يدفع الالتزام المشترك ضد الوباء الجميع إلى الإقرار بحاجتنا إلى تعزيز الصلات الأخوية بوصفنا أعضاء في عائلة واحدة".

واعتبر أن "النزاعات لا يمكن أن تحل بالحرب، ومن الضروري تجاوز التباينات والخلافات عبر الحوار والسعي البناء إلى السلام".

وأكد تعاطفه مع الأشخاص المضطرين إلى العيش ضمن جماعات، كما في دور المسنين أو الثكنات، خصوصا المعتقلين.

وحذر من "خطر وقوع مأساة" داخل السجون بسبب الاكتظاظ، مطالبا السلطات بـ"الاهتمام" بهذه المشكلة دون أن يسمي بلدا محددا.

وأعلن الفاتيكان، السبت، رسميا وجود 6 إصابات بين موظفيه والمقيمين فيه، نافيا انتقال العدوى إلى البابا فرنسيس أو القريبين منه.