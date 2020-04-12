صحيفة: الإمارات نموذج للحياة الآمنة وقدوة في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تحت عنوان "الصحة فوق كل شيء" كتبت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها " منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسان على رأس أولوياتها واهتماماتها، وهو النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة من بعده، وجعلته الشغل الشاغل لعمل الحكومة وخططها واستراتيجياتها " .



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وأضافت الصحيفة " ليس هناك أهم للإنسان من صحته، فبها تكون الحياة، ويكون العمل والبناء، ومن دونها تكون الأزمات والكوارث، وهو ما أكدته جائحة «كورونا» التي تهدد العالم كله الآن، والتي قدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً وملهماً في التصدي لها، واتخذت إجراءات استباقية احترازية ووقائية فعالة ومدروسة جيداً، للتصدي لهذا الوباء الذي يجتاح العالم ".

ولفتت إلى أن الدولة تبنت خطة شاملة في التعاطي مع الفيروس، منذ بداية الإعلان عن ظهوره في الصين، ترجم كفاءة النظام الصحي، وصدق رؤية القيادة الرشيدة، منذ البداية بإعطاء الأولوية للإنسان وصحته على أي شيء آخر، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقوله : « بقي العالم لسنوات يتجادل .. من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن «الكورونا» أن الحصان وعربته تحملهما الصحة وتقودهما مرغمين حيث تريد، وأن السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه».

واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول " إنها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي خططت ووجهت ونسقت كل الجهود في هذه الأزمة، والتي تكللت بجعل دولة الإمارات نموذجاً للحياة الآمنة وقدوة في مكافحة الوباء، ونالت عن ذلك إشادات العديد من الدول والجهات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية"