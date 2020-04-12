جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بألاسكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا الأمريكية، مساء السبت.



وكانت بطاقات الاقتراع قد أرسلت عبر البريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأعلن الحزب الديمقراطي في ألاسكا في تغريدة على "تويتر" أن "نائب الرئيس السابق باراك أوباما فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا؛ حيث حصل على تأييد 55.3% من المقترعين و9 من المندوبين الـ15 في هذه الولاية".

أما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، فقد حصل على 44,7% من الأصوات و8 مندوبين.

وكان بايدن قد لمح، الأحد، إلى إمكانية عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي عبر شبكة الإنترنت للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال بايدن لشبكة "إيه بي سي": إن المؤتمر العام الذي تأجّل 5 أسابيع، أساسي لاختيار المرشح الذي سينافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكنه أقر بأنه قد يتوجب تنظيم المناسبة التي يشارك فيها الآلاف من كبار شخصيات الحزب عبر الإنترنت في حال واصل فيروس كورونا المستجد تشكيل تهديد على الصحة العامة في منتصف أغسطس/آب المقبل، الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر.

وأضاف بايدن: "سنحتاج إلى عقد المؤتمر. قد نضطر لعقد مؤتمر عبر الواقع الافتراضي".

وأضاف: "قد لا يكون بإمكاننا جمع 10 أو 20 أو 30 ألف شخص في مكان واحد" في حال لم يتراجع تفشي الفيروس.

وتابع: "لا بد أن نرى أين يصبح. وسيعتمد الأمر بشكل كبير على ما نقوم به بين الآن وذلك الوقت".

ويعد بايدن (77 عاما) المرشح المؤكد تقريبا للحزب فيما تم تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في منتصف يوليو/تموز بعد وقت قصير على اقتراحه ذلك.