النيابة العامة الكويتية تنفي القبض على مبارك البغلي وحبسه 15 يوماً بتهمة الإساءة لمصر

نفى مصدر مسؤول في النيابة العامة بدولة الكويت صحة البيان المتداول بحبس أحد المغردين 15 يوما في قضية مرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية ضده بتهمة الإساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة.
وكان بيان مزور حمل شعار النيابة العامة قد روج له البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بحبس مواطن «مغرد» 15 يوما بتهمة الإساءة لإحدى الدول الشقيقة، وهو ما نفاه المصدر الرفيع بالنيابة العامة.
وتضمن البيان المنسوب للنيابة العامة الكويتية حجز المواطن مبارك البغيلى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر.
وجاءت الدعوى المرفوعة ضد البغلى من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغ مالى يتقاضاه شهريا من شخصين يديران الحساب، وهما من الجنسية الفلسطينية أحدهما مقيم بقطر والآخر بالأردن.
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