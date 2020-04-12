عبدالله: لخطوة تضامن حقيقية مع العاملين الصحيين في أقسام الكورونا

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "آن الأوان لأن تبادر ​الحكومة​، بأقرار خطوة تضامن حقيقية مع العاملين الصحيين في أقسام ​الكورونا​ في ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة، من أطباء وممرضين ومساعدين". وأضاف "فليكن هناك تدبير رقم ثلاثة لمن يخاطر بصحته وعائلته من أجلنا جميعا". وأشار إلى انه "هناك دول كثيرة سبقتنا في دعم صمود وتضحية أبطال الحرب ضد الوباء". وكانت ​وزارة الصحة العامة​، أعلنت تسجيل 10 ​حالات​ جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" الى 619. ولفتت إلى أن الإصابات كلّها تعود للبنانيين المقيمين، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة من ​اللبنانيين المغتربين​.

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