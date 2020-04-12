المطران رحمة في رسالة الفصح: للعودة الى الرب والتأمل بقيمة حياتنا

وجه راعي أبرشية ​بعلبك​ ​دير الأحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​ رسالة إلى أهالي المنطقة واللبنانيين بمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، من دار مطرانية دير الأحمر، قال فيها: "​المسيح​ قام، حقا قام. تعودنا أن نلتقي في هذا الصالون بمطرانية دير الأحمر، لنتمنى لبعضنا أعيادا سعيدة وخيرا وبركة، وأنا اليوم من خلال الصوت والصورة، أحب أن آتي إليكم لأحييكم وأحيي كل أبناء المنطقة مسلمين ومسيحيين، وجميع اللبنانيين في ​العالم​ كله، لأقول لكم، في هذا الوباء العالمي علينا أن ننتبه إلى أنفسنا، وأن نصلي ونعود إلى الرب، نتأمل بعمق قيمة حياتنا وقيمة هذا الوجود والكون".



وتابع: "أتمنى لكم كل خير وبركة، انتبهوا على حالكم، وإن شاء الله في القريب العاجل نلتقي مجددا، ونكون جميعا بألف خير وبركة، ينعاد عليكم، وربنا يحميكم ويبارك عائلاتكم وبيوتكم، ويبارك وطننا وجميع اللبنانيين والعالم كله".

