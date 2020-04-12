نقابة المستشفيات استنكرت التعرض لمستشفى الرسول الاعظم: للوقوف الى جانب القطاع الصحي

لفتت نقابة ​المستشفيات​ في ​لبنان​ إلى انه تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً ملفقة تتعلق بأحد كبرى المستشفيات في لبنان وهي ​مستشفى الرسول الأعظم​، معتبرة ان "تداول هذه ​الأخبار​ الكاذبة ذات النوايا المسيئة لهذا الصرح الاستشفائي اصبح مصدرا للقلق وللتلاعب بأعصاب المواطنين ، في زمن نحن احوج فيه للوقوف الى جانب ​القطاع الصحي​ بمكوناته كافة ، لمواجهة جائحة ​كورونا​ وحماية المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية".

وأعلنت النقابة استنكارها الشديد "للتعرض لمستشفى الرسول الأعظم بالأخبار الكاذبة والملفقة، وتتضامن معه في مواجهة هذه الموجة من الشائعات واخرها ما تم تداوله امس في 11/4/2020"، محذرة "جميع الملفقين لهذه الأخبار الكاذبة من التبعات القانونية والاخلاقية"، داعية الى "توفير الدعم الى جميع المستشفيات في لبنان في مواجهة هذا الخطر التاريخي على اللبنانيين ، والذي كلنا ثقة بأن القطاع الاستشفائي سيخرج منه منتصرا بتضافر جهود مكوناته كافة، بدلا من بث هذه المعلومات المضللة".