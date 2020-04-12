رئيسة المفوضية الأوروبية: نأمل التوصل للقاح ضد كورونا مع نهاية العام

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أرسولا فون دير لاين، في حديث لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية أن "فريقين من أكثر الفرق البحثية الواعدة يتمركزان في ​أوروبا​، ونأمل أن يطوروا لقاحاً ضد ​فيروس كورونا​ المستجد بحلول نهاية هذا العام"، مشيرة إلى وجود خطط لبدء الاختبارات السريرية قريباً، غير أنها لم تكشف عن ​تفاصيل​.

وتوقتن فون دير لاين أن تبقى القيود المفروضة على زيارة منازل كبار السن كما هي بسبب فيروس كورونا، لافتة الى أنه "بدون لقاح، يجب تقييد الاختلاط مع كبار السن إلى أقصى حد ممكن. أعلم أن ذلك صعب والوحدة ثقيلة. لكن الأمر يتعلق ب​الحياة​. علينا أن نبقى منضبطين وأن نتحلى بالصبر".

وشددت على أنه "سيتعين علينا أن نتعلم كيف نعيش مع الفيروس لعدة أشهر، ربما حتى العام المقبل"، مبينة أن "​المدارس​ ومراكز الرعاية النهارية يمكن إعادة فتحها في وقت مبكر: "سيكون لدى ​الأطفال​ والمراهقين حرية أكبر في الحركة في وقت مبكر عن كبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي سابق ".