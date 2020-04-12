الصحة الإسرائيلية: وفاة 103 بكورونا وإصابة 10878 بينهم 123 بحال خطرة

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية وفاة 103 ب​فيروس كورونا​ وإصابة 10878 بينهم 123 بحال خطرة.

ومنذ الاسبوع الماضي تفرض السلطات إجراءات مشددة لمواجهة تفشي الفيروس، حيث أغلقت الطرقات بين المدن، ومنعت تنقل السكان إلى أكثر من 100 متر من منازلهم.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، قد اصدر قرارا بوقف استقبال الرحلات التجارية إلى إسرائيل، حتى انعقاد اجتماع ​مجلس الوزراء​، وأوقف رحلات الإسرائيليين العائدين من الخارج.

وبحسب ​تقرير​ لمركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا فإن نحو ثلث من أصيبوا بالفيروس في إسرائيل خلال الشهر الماضي، عائدون من الخارج.